昨季限りで現役を引退した巨人・長野久義編成本部参与が１４日、沖縄春季キャンプ初日に打撃投手を買って出た。全体練習後にセルラースタジアムで行われた特打で登板。岸田、大城相手に右腕を振り、「ナイスバッティン！」と声を掛ける場面もあった。その後は「右翼」の位置から時折大きな声を出しながら、現役さながらの守備も披露。精力的に後輩たちをサポートした。長野氏は３月１４日の日本ハムとのオープン戦（東京ドー