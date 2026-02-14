◇練習試合楽天ー阪神（2026年2月14日宜野座）楽天・荘司康誠投手（25）が今季初実戦に臨み、2回無安打無失点。球場表示で最速155キロも計測し、「こういうピッチングをしっかり重ねていって、手応えのあるものをつかんでいけたら」と力を込めた。2回1死で新加入の前田健に学んだツーシームで高寺を中飛。「もう少し動きが出ればよかったけど、その前に投げた（見逃しの）カットボールとの組み合わせは良かった」と手応