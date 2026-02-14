巨人は１４日、那覇キャンプをスタートさせた。スポーツ報知評論家の宮本和知氏が、ライブＢＰから「昭和の香り」を感じた選手がいた。阿部監督がレギュラー白紙を強調する中、各選手がアピールを続けている。ジャイアンツにはあまりない、文字通り泥臭さが見える選手がいたね。背番号「００３」の知念大成外野手。ライブＢＰなのに、二ゴロで一塁に、ヘッドスライディングなんてなかなか見ないよ。阿部監督からも「知念は頭か