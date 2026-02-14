スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が13日（日本時間14日）、米アリゾナ州サプライズで行われているNCAAの公式戦開幕戦、アリゾナ大戦に「5番・一塁」でスタメン出場。3回1死走者なしの第2打席で、変化球を捉えて右越えにソロ本塁打を放つなど、4打数2安打1四球でチームの勝利に貢献した。試合後の主な一問一答は以下の通り。──2年目のシーズンは素晴らしい初戦となった。「そうですね。昨年の1年目と比べると、