2月14日、東京競馬場で行われた11R・クイーンカップ（G3・3歳オープン・牝・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、ドリームコア（牝3・美浦・萩原清）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に11番人気のジッピーチューン（牝3・美浦・林徹）、3着に7番人気のヒズマスターピース（牝3・美浦・国枝栄）が入った。勝ちタイムは1:32.6（良）。1番人気で川田将雅騎乗、ギャラボーグ（牝3・栗東・杉山晴紀）は、9着敗退。【ベゴニア賞】良