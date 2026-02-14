2月14日、小倉競馬場で行われた2R・3歳未勝利（芝1200m）は、古川奈穂騎乗の1番人気、マーゴットミスト（牡3・栗東・杉山佳明）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にウインドトリック（牡3・栗東・鈴木孝志）、3着にオレンジキャンパス（牝3・美浦・武藤善則）が入った。勝ちタイムは1:08.6（良）。2番人気で小沢大仁騎乗、アルデマン（牡3・栗東・藤岡健一）は、6着敗退。【ヤングJSFR中京1】古川奈穂騎手がYJS初戦を制す1番人気に