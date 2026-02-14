【新華社広州2月14日】春節（旧正月）を前に、中国広東省広州市の複数の区で花市が開かれている。黄埔区でも12日に「迎春花市」が営業を開始。会場となっている公園では伝統的な花市と園内の景観が調和し、来場者はにぎやかな雰囲気の中で年越し用の花選びを楽しんでいる。（記者/〓瑞璇）