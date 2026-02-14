◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝(大会8日目/現地13日)スノーボード男子ハーフパイプで、戸塚優斗選手が金メダルを獲得。インタビューに応じました。予選を2位で通過した戸塚選手は、決勝1回目でフルメイク、2回目でトリプルコークコンボを決め、95.00で首位につけます。この得点を上回る選手は現れず、戸塚選手が金メダルを獲得しました。ここまで出場した2大会では、いずれも満足し