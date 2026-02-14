8日、ガザ南部ハンユニスで検問所への出発を前に別れのあいさつをする人たち（共同）パレスチナ自治区ガザ最南部にあり、エジプトとの境界であるラファ検問所の再開後、人の往来はわずかにとどまっている。国連によると、2日から10日までにエジプトへ出た傷病者は91人。通行した住民は故郷に戻れたと喜ぶ一方、イスラエル軍の厳しい検査に不満の声も漏れる。米政権が主導するガザ和平計画「第2段階」はイスラム組織ハマスの武