１４日の東京９Ｒ・根特別（芝２４００メートル）で、名牝アーモンドアイの初子アロンズロッド（牡４歳、美浦・国枝）は３着に敗れた。道中は前から離れた２番手グループの一角を追走。直線は内に進路を取って脚を伸ばしたが、昨年の菊花賞５着馬で１番人気に推されたレッドバンデに及ばず、逃げたイクリール（２着）にも届かなかった。ルメールは「元気いっぱい。でもちょっと太かったね。２４００メートルなので、もう少し