千葉ロッテマリーンズは14日、宮崎・都城コアラのマーチスタジアムにて、バレンタインデー企画として、ロッテの人気商品『コアラのマーチ』を来場者先着200人にプレゼントした。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』本イベントは、春季キャンプ地に駆け付けたファンへの感謝を込めたファンサービスとして、同球団、都城市、一般社団法人都城市スポーツコミッションが共同で企画したもの。当日は