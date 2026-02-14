【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１３日、ロシアとウクライナの和平協議を巡り、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領に対し「行動を起こさなければならない」と述べ、露側に妥協するよう求めた。ホワイトハウスで記者団に語った。トランプ氏は「ロシアは合意を望んでいる」と主張し、ゼレンスキー氏が応じなければ「大きな機会を逃す」と語った。具体的な根拠は示さなかった。米国とロシア、ウク