「練習試合、阪神−楽天」（１４日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神の早川太貴投手が４点リードの六回から登板したが、一挙６失点でアピールすることはできなかった。先頭の小深田を三邪飛に打ち取った右腕だったが、直後に連打を浴びて一、二塁のピンチを招いた。何とか２死を奪ったが、宗山を四球で歩かせてしまうと、武藤、佐藤に連続タイムリーを浴びて１点差に迫られた。なおも２死一、三塁から代打