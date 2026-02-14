第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人が参加して行われる。３０キロの部には第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大で９区区間賞の佐藤有一（４年）が参戦。「青学大の練習は３０キロ走が多いので、距離に対しての不安はそこまでない。目標は