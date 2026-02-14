２月１４日の京都１０Ｒ・飛鳥Ｓ（芝２０００メートル＝１６頭立て）は、１番人気のミラージュナイト（牡４歳、栗東・辻野泰之厩舎、父バゴ）が勝利した。１４年エリザベス女王杯勝ち馬ラキシスを母に持つ良血が、オープン入りを決めた。勝ち時計は１分５９秒５（良）。道中は内ラチ沿いで先行。少し力む面も見られたが、じっくり脚をためた。４角から勢いを増し、手応え良く直線へ。逃げていたジーティーアダマン（松山弘平騎