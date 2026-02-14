ソフトバンク・城島健司ＣＢＯが、２大会連続でＷＢＣ日本代表に選出された周東佑京の足が「日本の武器だと思いますよ」と力説。「十分にあるんじゃないですか」と、センターでスタメン出場する力があると評価した。周東は城島ＣＢＯのアドバイスなどで打力がアップして、オフに５年総額２０億円の大型契約を結んだ。ＣＢＯとしては「功績と言ってもらっていいんじゃないですか」と冗談めかして言いながら、実はメジャーに挑戦