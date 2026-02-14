東京女子プロレスのインターナショナル・プリンセス王座戦（１４日、東京・後楽園ホール）は王座を保持するみちのプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）が、凍雅（２３）を下し初防衛に成功した。２０１９年に東京女子でデビューしたＭＩＲＡＩは２１年８月に専属契約終了となり退団。約４年４か月ぶりの古巣帰還となった１月４日の後楽園大会で遠藤有栖に勝利し同王座を初戴冠した。Ｖ１戦ではパワーを武器にする２人が一進一退の攻