２月１４日の小倉８Ｒ・小倉ジャンプＳ・ＪＧ３（障害芝３３９０メートル＝１３頭立て）で、上野翔騎手＝美浦・フリー＝がサンデイビス（牡８歳、美浦・村田一誠厩舎、父ジョーカプチーノ）で１着となり、ＪＲＡ通算１００勝を達成した。２００４年３月７日の初騎乗から２３５８戦目での到達で、現役９１人目。重賞は当レースの他に２０２２年東京ジャンプＳ・ＪＧ３（ケイティクレバー）、２０２４年京都ハイジャンプ・ＪＧ２（