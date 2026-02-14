「練習試合、阪神−楽天」（１４日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）六回１死一塁で、阪神・中川が一塁ファウルゾーンに放った打球が、中継カメラマンを直撃するアクシデントがあった。すぐに楽天トレーナーが駆けつけ、担架が運び込まれた。打席から中川が心配そうに見つめた。