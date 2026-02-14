新潟県の花角英世知事新潟県の花角英世知事（67）が、任期満了に伴う知事選（5月14日告示、31日投開票）に3選を目指して立候補する方向で検討していることが14日、複数の関係者への取材で分かった。近く表明する見通し。自民党県連幹部が昨年12月、出馬を要請していた。立憲民主党県連は昨年12月時点で独自候補擁立を検討するとしていたが、衆院選の県内選挙区で中道改革連合が全敗した結果から、不透明な情勢だ。選挙戦になれ