◇明治安田J1百年構想リーグ第2節FC東京―浦和（2026年2月14日味の素スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは14日に各地で5試合が行われ、味の素スタジアムで開催されたFC東京―浦和戦でVAR判定のため試合が約8分間も中断する異例の事態が起きた。問題のシーンは前半10分。浦和が右サイドからのFKで生まれたゴール前の混戦から最後はMF柴戸が右足でネットを揺らした。一連のプレーでゴール前に飛び込んだMF関根と柴戸が