歌手・長渕剛（69）＆元女優で花創家・志穂美悦子夫妻の長女で、俳優の文音（37）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。手編みのセーターを披露し、その腕前に反響が寄せられている。【写真】「これ編んだの？職人技やな！」“手編みセーター”を披露した文音文音は「Be my Valentine.さて、2月です。手編みのセーター、下ろしました」とつづり、手作りのセーターを着用した写真をアップ。太めの真っ赤な毛糸で大きめ