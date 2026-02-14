社会人野球のトヨタ自動車・佐竹功年副部長（42）がスポニチアネックスのインタビューに応じ、同社野球部が取り組むボールパーク構想の一端を明かした。あす15日には愛知県豊田市内のスポーツセンターで「ファン感謝祭」を開催。社会人野球の現在地、今後の展望なども語った。――ボールパーク構想の活動理念を聞かせてください。佐竹氏「2つあって、1番は社会人野球を変えたいというか、価値のあるものにしたい。もう1つが