卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」は14日、インド・チェンナイで女子シングルス3回戦が行われ、世界ランキング65位の平野美宇（木下グループ）が同16位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）と対戦。ゲームカウント3－2で勝利し、準々決勝進出を決めた ■過去好相性の25歳が意地を見せる 今大会は日本勢が優勝争いに絡めるかが焦点となっている。そうした中、女子シングルス3回戦で