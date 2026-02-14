アニメ『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、バレンタインを記念して投げキッスするフリーレンのビジュアルが公開された。【画像】過激すぎる！フリーレンの投げキッス公開された新ビジュアルファンの間でお馴染みのフリーレンの投げキッスを見ることができ、ネット上では「えっちすぎる」「お姉さんのチュッ」「フリーレン可愛すぎて心臓持たない…投げキッスありがとう」「ヤバいヤバいヤバいエッチすぎるって！」「こ