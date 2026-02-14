プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が14日、自身のインスタグラムを更新。父で元プロ野球投手で元西武監督の東尾修氏（75）との親子ショットを公開した。「プロアマで、一緒にラウンド」とつづり、ゴルフコース上での親子ショットを披露した。「昔は関東アマ予選を勝ち抜いて日本アマにも出場したし、飛んでたけど、最近は腰やら股関節やら、あちこち痛いってなかなか思い通りに触れず、ちょっと下手っぴになってた父