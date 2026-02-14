◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)フィギュアスケートの男子フリースケーティングが13日に行われ、鍵山優真選手が2大会連続の銀メダルを獲得しました。ショートで2位につけ、迎えたフリー演技。バランスを崩す場面も見られましたが、昨年末に演技に加えることを決断した4回転フリップに果敢に挑むなど、176.99点をマークしました。演技については