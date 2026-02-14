ノア１４日の品川大会第１部で、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が、拳王（４１）に勝ってＶ５戦（３月８日、神奈川・横浜武道館）に弾みをつけた。この日、２人はメインの６人タッグ戦で対戦。先発した稲村は、いきなり拳王と激しく激突だ。ショルダータックルで吹っ飛ばしたかと思えばブレーンバスターで叩きつけられるなどやりあう。その後も拳王の鋭い蹴りに重いエルボーを返すなど