パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１４日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎合宿（サンマリンスタジアム宮崎）に参加し、メディア対応した。チームと同じ背番号「１１」のウェアが用意され、ダルビッシュは「いやもう本当にこれは、ここまでしていただけるっていうのは本当に光栄なことですし、これは本当に感謝します」。ユニホームも準備されているが、着用しておらず、