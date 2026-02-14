ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われた。骨折を抱えながら出場した前回王者・平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位。満身創痍の挑戦が見る者の心を打った。その姿は中国メディアからも称賛を集めている。「スノーボードハーフパイプの『神々の戦い』。平野歩夢は連覇ならず。出場5回の名将スコッティ・ジェームズは金に届かず」との見出しで記事を掲載