Jリーグ2会場でVARチェックが長引く珍しいシーンがあった明治安田J1百年構想リーグの第2節が各地で行われ、IAIスタジアム日本平で清水エスパルスと京都サンガF.C.が対戦。後半19分に清水が決めた追加点を巡って約10分間のVARチェックが行われた。試合は後半19分、敵陣で得たフリーキックから清水DF住吉ジェラニレショーンが頭で押し込み、追加点かと思われたがVARチェックが行われた。チェックが完了したのは約10分後の同29分