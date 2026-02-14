【新華社北京2月14日】中国共産党中央委員会と国務院は14日午前、北京の人民大会堂で2026年の春節団拝会（旧正月の合同祝賀会）を開いた。習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が演説し、全国の各民族人民、香港・マカオ両特別行政区の同胞、台湾同胞、海外同胞に党中央と国務院を代表して新年のあいさつを述べた。