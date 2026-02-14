１３日、表彰式に臨む（左から）銀メダルのスコット・ジェームズ、金メダルの戸塚優斗、銅メダルの山田琉聖。（リビーニョ＝新華社記者／張宏祥）【新華社リビーニョ2月14日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は13日、リビーニョでスノーボード男子ハーフパイプ決勝が行われ、日本の戸塚優斗が金、山田琉聖が銅メダルを獲得した。銀メダルはオーストラリアのスコット・ジェームズが獲得した。１３日、表彰式に臨む（左から）銀メダル