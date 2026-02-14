元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也（38）が14日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。手越は「兄貴でもある宮川大輔さん、昔からの大好きな友達・内田篤人、そして女子プロの青木瀬令奈ちゃんと！」とつづり、ラウンド中の4ショットを投稿。「実は以前、瀬令奈ちゃんと番組で一緒だった時、俺が手を少し怪我しててプレーできなかったんだよね…。あの時めちゃくちゃ悔しかったから、怪我も治って、こ