女優の菅井友香（30）が14日、都内で写真集「たびすがい」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。撮影は昨年7月に沖縄県の座間味島で行った。無人島にも行き「砂浜が真っ白で、テンションが上がっていろんなポーズをした時の1枚が表紙になっています」と笑顔を見せた。帰りの飛行機では当時首相を務めていた石破茂氏と同じ便に乗り合わせた。「同じ便でびっくりしました。飛行機の雰囲気がちょっと違っていました。な