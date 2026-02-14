JR東海リテイリング・プラスは、「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD」を東海道新幹線東京駅ホームに、2月26日にオープンする。standard bakersの新業態で、総菜パンやデザートパン、IPAやコーヒーなどのドリンクを提供するフードスタンド。パン8種類、ソフトドリンク約15種類、クラフトビールを取り揃える。価格帯は約400円から800円で、キャッシュレス決済のみに対応する。場所は、18・19番ホーム14号車付近。営業