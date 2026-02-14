京都サンガF.C.は２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で清水エスパルスと敵地で対戦している。前半は０−０。迎えた後半、いきなり先制点を献上してしまう。清水のMF小塚和季のクロスをクリアしようとしたDFアピアタウィア久だが、自軍ゴールに向かう難しい態勢だったからか、思い切りゴールに蹴り込んでしまった。 必死のディフェンスも、思わぬ形で失点を招いてしまった。構成●サッカーダイジェ