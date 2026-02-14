タレントの平愛梨（４１）とお笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（４７）、酒井健太（４２）が１４日、都内で行われた映画「ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（２月２７日公開）の完成披露試写会に出席した。アルコの２人とともにゲスト声優も務めた平は「子供たちが『ママすごい！』って言って。パパにも報告したら『何役？ドラえもん？のび太？』って。夫が動揺するほどみんなで大喜びでした（笑）」と夫でＪ１・Ｆ