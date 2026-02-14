故塩田武史さんの作品について説明する妻の弘美さん＝12日、熊本市の熊本大水俣病患者の日常の表情や暮らしを撮影した写真家、故塩田武史さん（2014年に69歳で死去）の展示会が熊本大（熊本市）で開かれている。自ら熊本県水俣市に移住し、被害の実情をカメラに収めた先駆的な写真家の一人。水俣病の公式確認から70年の節目での開催となり、妻の弘美さん（78）は「水俣病の被害がずっと続いていることを知ってほしい」と話す。