衆院選大勝を受け改めてスタートを切った高市政権。“責任ある積極財政”に意欲を見せているが、この是非をめぐり、元大蔵官僚と元経済企画庁官僚が『ABEMA Prime』で激論を交わした。【映像】元大蔵官僚「『気合いだ！気合いだ！』と言ってるようなもん」“責任ある積極財政”を激しく批判する瞬間■ 株高と円安日経平均株価が史上初めて5万8000円を超える大幅な上昇を見せたが、慶応義塾大学大学院の教授、元大蔵官僚の小幡