「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が悲願の金メダルを獲得した。２本目にはトリプルコーク１４４０の連続コンボから始まる異次元ルーティンを完遂。９５・００点をたたき出し、五輪王者の座を掴んだ。「この何年かやってきたことが報われた。何回も辞めよう辞めようと思ったが、いろんな人に支えられてこ