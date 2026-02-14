タレントの藤本美貴が、１４日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。交友関係を語った。藤本はホワイトボードに交友相関図を記入。「私、スターじゃないのよ。芸能界の端っこでやってる」、「ママ友しかほとんどいないよ。私は現役時代、あやや（松浦亜弥）一本でやってた」と謙遜するも、華やかな面々が並んだ。そんな中、一番ご飯に行くのは「大沢あかね、中村仁美」だそう。「あと安（めぐみ）さん。安さんもランチ行っ