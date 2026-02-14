元欅坂４６（櫻坂４６）で女優の菅井友香（３０）が１４日、都内で行われた写真集「たびすがい」発売記念イベント取材会に登場した。本作が、アイドル卒業後の初写真集。撮影は、沖縄の座間味島で行われた。「その時の様子がありのまま詰まっている。ページをめくる度に違う自分がいる」とにっこり。「グループ時代も楽しかったけど、こうじゃないといけないんじゃないかと緊張があった。でも今回はそれを逆に崩していただいた