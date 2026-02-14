ノア１４日・品川大会第１部の「ジュニアタッグリーグ２０２６」公式戦で、黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の同門対決が行われ、タダスケ（４０）、政岡純（３４）がアルファ・ウルフ、カイ・フジムラ（３０）組に勝って単独首位となった。ラフ殺法を武器に開幕２連勝と好スタートを切った両チームの激突は序盤から危険な展開だ。ゴング前に握手を求めたタダスケ、政岡組がまんまとだまし討ちでいきなりの