東京女子プロレス１４日の後楽園ホール大会で?女子プロ界最強のレジェンド?アジャコング（５５）が、アイアンマンヘビーメタル級王者の桐生真弥を下し王座奪還に成功した。１月４日の後楽園大会で同王座をかけた４ＷＡＹマッチに挑戦したアジャは王者・桐生、辰巳リカ、鈴木志乃を退け王座を獲得。だが試合後に桐生に襲撃されその場で王座を奪われてしまった。これに激怒したアジャはシングルマッチを要求。王者も受諾しこの日