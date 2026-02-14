◆練習試合阪神―楽天（１４日・宜野座）阪神・中川勇斗外野手が左前適時打を放ち、猛攻のきっかけをつくった。０―０で迎えた５回１死一、二塁、林の１４２キロ直球を左前へ運んだ。先制点を奪い、２番・中野も粘った９球目のスライダーをとらえて、右前適時打を放った。打線がつながり、この回で一挙４点を奪った。