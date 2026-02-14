新木優子 新木優子がこのほど、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに出席した。ディオールの新たなコンセプトストア。パリ本店の佇まいを日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーで再解釈した、独創的なパビリオンとなる。ディオール ジャパン アンバサダーの新木は、美脚が映えるミニ丈のセットアップ姿。ボウのネックバンドが印象的なチェック柄で、「エフォートレスに