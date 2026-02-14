３月のＷＢＣに出場する侍ジャパンの強化合宿が１４日、宮崎市内でスタートした。活気あふれる初日を、スポーツ報知評論家の高橋由伸氏がチェック。豪華フリー打撃に注目した。＊＊＊＊＊間近で見ると、佐藤輝明ってこんなに大きいんだな。前から松井（秀喜）さんも「デカい」と思っていたけど、同じくらいのサイズ感がある。しかも、バッティングがどことなく似てきた。フォームにムダがなく、コンパクトにボールを