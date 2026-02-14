甘粛省酒泉市金塔マルチエネルギー相互補完拠点にある、１０万キロワット溶融塩タワー式光熱発電プロジェクト。（２０２５年１２月３日、ドローンから、酒泉＝新華社記者／范培珅）【新華社北京2月14日】中国国家能源（エネルギー）局は14日、2026年1月に発行されたグリーン（環境配慮型）電力証書（再生可能エネルギー由来の電力1メガワット時につき1枚発行される）は1億9600万枚で、再生可能エネルギー由来の発電に対し