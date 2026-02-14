順豊航空の貨物機。（資料写真、成都＝新華社配信）【新華社北京2月14日】中国の宅配大手、順豊控股（SFホールディング）が13日に発表した2026年1月の宅配事業とサプライチェーン・国際事業を合わせた売上高は、前年同月比2.2％増の268億6千万元（1元＝約22円）だった。宅配事業の売上高は1.8％減の203億9600万元、取扱件数は4.2％増の13億8600万件となった。配送1件当たりの単価は5.7％低下の14.72元だった。サプラ